Sõnakorjel väljavalitud keelendid andsid isehakanud keeletohtritele kondi hambusse

Suur seltskond inimesi rõõmustab välja pakutud sõnade üle ega oskagi midagi halba öelda. “See on väga hea sõna, kohe teada, mida mõeldakse! Usun, et see läheb käibele!” pakub üks naine “õhuvõrgu” (wifi) kohta. “Paljudel sõnadel on mitu tähendust, nagu näiteks “pank”, “mall”,” avaldab sõna “vooglema” (striimima) kohta teine, kelle arvates pole probleemi, et mõnel pakutul juba tähendus olemas.