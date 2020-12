Endlas esietendub lastelavastus: Härra Huu on nagu Harry Potteri Soome variant

Päev hiljem naeratab Endla näitleja Meelis Rämmeld mulle niisama salapäraselt vastu. “Olin võlgu, raamatud olid tagasi viimata, aga ma teadlikult ei viinud,” selgitab ta. “Vaatasin, et oli 20 senti viivist kogunenud. Nojah, ja siis ma ei hakanudki viima. Mõtlesin, et koguneb natuke rohkem. Nad saavad ju uusi raamatuid osta. Lõpuks oli mingi kaks eurot või nii.”

“Päris kaua jah, ma hoidsin. Kuus senti vist on päev. Mitte et ma metseen olen, aga ometi midagi, kahe euro eest sa tegelikult ju juba saad midagi, kui keegi veel on äkki võlgu,” märgib näitleja.