Pärnumaal on praeguse seisuga töötukassas arvel 3586 registreeritud töötut, mida on 4,4 protsenti protsenti rohkem kui kuu aega tagasi. Aastatagusega võrreldes on töötuid koguni 46,1 protsenti enam, toona oli maakonnas tööta 2454 inimest.