Helkivad eeskujud – ka lemmik peab pimedas silma paistma

Koeraomanikud näitasid, kui oluline on, et lemmikudki oleksid nähtavad. FOTO: Mailiis Ollino

Rohelised-punased leed-kaelarihmad, helkurvööd ja -vestid – Raeküla terviserajal liputab saba käputäis koeri, kelle omanikud on hoolitsenud selle eest, et nende lemmikud hämaras hästi silma paistaks. Pärnu linnavolikogu kehtestatud eeskirja järgi peab pimedal ajal olema koeral helkur, et tagada neljajalgsegi ohutus.