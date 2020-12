Turismiettevõtjad sobitavad jõulukuul üritusi keeruliste oludega

“Ootasime jõulukuud, mil Maria ja Korstna talus on alati aktiivne tegevus ja tuleb palju külalisi. Tänavu on teisiti, aga õnneks käib lasteaia- ja koolilapsi,” nentis kohalik päkapikk Enn.

Pärnu Tralli lasteaia õpetaja Maarja Akkermann rääkis, et emadele-isadele meeldis mõte korraldada mudilastele väljasõit Korstna tallu. “Jõulupidu me koos vanematega ju sel aastal ­teha ei saa, nii et siin ongi kaks ühes. Tegevusala on kompaktne ja lastele on juba bussisõit elamus, et sedasi koos tulla,” tõdes Akkermann.