Kommentaar: Hirm palgakärbete ja töökaotuse ees

Kui esimese kriisilaine ajal kukkusid numbrid märkimisväärselt, siis sel korral on tööpakkumisi ja kandideerijaid sama palju. Tööturg on elav, kuid muret teeb inimeste vaimne ja füüsiline heaolu. Hüppeliselt kasvav hirm töökaotuse ja palgakärbete pärast muserdab pea igat kolmandat inimest ja on asjakohane rõhutada sisekommunikatsiooni olulisust kriisiolukorras.

Need, kes tööd otsivad, käituvad uut moodi. Näiteks selgus, et 12 protsenti inimestest kandideerib varasemaga võrreldes märksa rohkematele kohtadele ja rekordiline 25 protsenti kontrollib enne koha taotlemist ettevõtte majandusliku olukorda. Veerand vastanutest ütles, et ei kandideeri valdkondadesse, mis on koroonaperioodil kannatada saanud, ja kaheksa protsenti välistab kandideerimisel need ettevõtted, mis viirusperioodil on inimesi koondanud.