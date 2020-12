Keelatakse minna Lääne-Eesti rannikujääle

“Kuigi viimaste päevade talvisem õhutemperatuur on rannikuäärsele merele ja sisevee­kogudele kohati tekitanud jääkirme, pole see praegu piisavalt tugev, et kanda inimest ja veel vähem sõidukit,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. “Mitte ükski vee­kogu ei ole hiljutiste külmakraadi­dega jõudnud veel ühtlaselt jäätuda. Kaldast mõne meetri võrra kaugemale liikunud inimene võib kergesti õhukesest jääkihist läbi kukkuda.”