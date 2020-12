Ühinemisel lepiti kokku, et kõik neli osalist on võrdsed ja suurim vend Pärnu arvestab edaspidi oma väikevendadest osavaldadega. Nii nagu “Suure ja väikse Peetri” muinasloos lubas suur Peeter väiksemaga arvestada, lubas ka Pärnu linn oma osavaldadega solidaarne olla. Mida aeg edasi, seda selgemaks sai suure Peetri tegelik loomus … Viimase kuu jooksul on Pärnu linnavolikogu komisjonides olnud arutlusel Pärnu linna soov Pärnumaa omavalitsuste liidust (POL) välja astuda.