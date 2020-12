Pärnus näeb uut filmi mõjukast kunstnikust vaid korra

“Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes” on üles võetud neljas riigis: Venemaal, kus kunstnik töötas, Eestis, kus ta sündis ja kuhu on maetud tema põrm, Kasahstanis, kus ta oli vangilaagris, ja Iisraelis, kus elab praegu tema pere. Film on omamoodi rännak ajas ja ruumis, mille teeb läbi kunstniku poeg Tenno Sooster.