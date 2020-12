Gustav Ernesaksa fond tunnustas Aet Maatee tööd

Maatee üles seadnud kooriühingu muusikanõukogu esimees Heli Jürgenson põhjendas, et Maatee südamega tehtud töö Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse juhina on andnud laulupidudele uue kvaliteedi. “Ta on 17 aasta jooksul olnud tõeline Ernesaksa pärandi edasikandja – oli ju ka Ernesaks üldjuhitöö kõrvalt tihedalt laulupidude korraldusega seotud,” rõhutas Jürgenson.