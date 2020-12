Marta Lotta Kukk: Muusika aitab mul ennast leida

Aforismide raudvarast leiab näitekirjanik William Congreve’i öeldu: “Muusika võlujõud vaigistab raevunud metslase.” Ja tõesti – vahel on muusika just see, mis taastab südame õige rütmi. Helikunsti nagu ka teistesse kunstiliikidesse saab kanda tunded, mida muidu ehk raske jagada.