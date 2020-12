Tõnu Endrekson kindlustas sisesõudmises maakonna meistritiitli

“Läksin sõudma mõttega tõmmata 5.52 kanti. Plaaniks see jäigi, kuna meil on mitu nädalat tugevaid treeninguid seljataga: jalad jäid tuimaks,” rääkis Endrekson, kelle isiklik tippmark 5.47,6 pärineb 2008. aastast.

“Säärast lahendust kasutades võiks võistlustel osaleda kas või oma kodus. Mõnes võistlusklassis oli veidi probleeme, kuid vaatama kõigele võib julgelt öelda, et see toimis enam-vähem,” rääkis sõudemasinate asjatundja, korraldustiimi kuulunud Mihkel Klementsov. “Nüüd teame, kuidas see kõik käib. Ütleksin isegi, et tegime ajalugu: ma ei kujuta ette spordiala, kus sel moel võistlusi annaks korraldada.”