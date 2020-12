Raad palub linnapilti risustavad lehekotid ära koristada

Samuti tuletatakse meelde, et biolagunevatesse kottidesse pakendatud haljastus- ja aiajäätmete tasuta äraveoks tuleb aiaomanikul AS Ragn-Sellsile sellest soovist ise kas telefoni või e-posti teel teada anda.

Kõnni- ja sõiduteede serva kuhjatud lehekotid takistavad teehooldust ja lumelükkamist ja on mõistagi koledad vaadata.

Peale roheliste biolagunevate lehekottide, mida Ragn-Sells tellimise peale ilma rahata ära veab, on aiapidajad mitmel pool tõstnud tänava serva mustad kilekotid, kus tõenäoliselt on samuti puulehed sees. Need kotid ei ole biolagunevad ja neid Ragn-Sells minema ei vii.