Eesti raevukaim kakk

Ehkki liigun tihti piirkondades, mille händkakud enda territooriumiks on lugenud, ei näe ma neid sabakakke sügistalvisel ajal nii sageli kui näiteks värbkakke. Mõlema suvine ja talvine arvukus on üsna samal tasemel ja nad asustavad tihtipeale sarnaseid metsi. Kuigi värbkakk on hulga väiksem kui halli kuuega händkakk, külastab ta talvisel ajal tihti aedu, kus lindude toidumajade juurest värvulisi napsata. Nõnda hakkab ta enam silma. Händ­kaku menüüsse kuuluvad aga pigem närilised ja tema piirdub metsaäärsete põllulappide, raiesmike, noorendike, metsasihtide ja -sügavustega.