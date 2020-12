Õpetajad jäädvustasid oma laululapsed videolindile

Kokku on nüüdseks valminud kolm videot, üks neist tänavu suvel, kaks aga jõuavad avalikkuse ette Kitse järjekordse omaloomingulise lauliku esitlusega homme Pärnu Apollo kinos.

Juhtus nii, et tuntud rahvatantsuõpetaja, tantsude looja ning üleriigilistelgi tantsupidudel liigijuht olnud Ulla Helin-Mengel on ühtlasi Kitse laulustuudio liikumisjuht.

“Kõik algas sellest, et palusin Margritil kirjutada mulle konkursile tantsupeotantsu loomiseks muusika, üks vahva lastelaul. Ja siis ta ütles kohe: kui see laul ei pääsegi tantsupeole, oleks tore, kui sellele tuleks vähemalt muusikavideo,” rääkis Helin-Mengel, kes on kõigi kolme muusikavideo stsenaariumi autor ja lavastaja.