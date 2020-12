Linn pani ranna toitlustusalad enampakkumisele

Pärnu linna ettevõtluse peaspetsialisti Argo Mättase sõnutsi sõlmib Pärnu linn hooajalised kauplemislepingud tavaliselt kolmeks kuni viieks aastaks. “Mainitud kolme ranna-ala puhul teeb linn suure erandi,” ütles Mättas, lisades, et kümme aastat on piisavalt pikk aeg, motiveerimaks ettevõtjaid rajatavasse söögikohta panustama.

“Linna nägemus on, et ranna uued söögikohad tegutsevad konteineris. Konteinerid saab kerge vaevaga plaažile tuua ja kümne aasta pärast ära viia ning neid on lihtne keskkonda sobitada,” selgitas Mättas ja lisas, et enampakkumise võitjad selguvad aprillis.