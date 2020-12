“Võistlused kulgesid väga rahulikult,” resümeeris mõõduvõtu korraldaja ning Pärnu sulgpalliklubi president ja treener Anneli Kõrge. “Kui muidu on need võistlused olnud meie sulgpallikogukonna kokkusaamise koht, kus inimesed üksteist näevad ja arutavad, kuidas mäng läheb, siis seekord olime nii hajutatult, et väga ei näinudki üksteist. Ses mõttes oli kahju.”

Siiski on Kõrge tänulik, et hoolimata keerulisest ajast sai võistlus üldse toimuda, sest variant oli ka edasi lükata. Üritus õnnestus organiseerida, sest Pärnumaal on võrreldes muu Eestiga olnud viiruse levik väiksem ja võistlusi sai korral­dada nõnda, et omavahel puu­tuti vähe kokku.