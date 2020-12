Jõulujook otse taluõuelt ehk Kõlli perenaine kutsub glögimaiaid maale

Ebrok on õunamahla ja glögi valmistanud juba pea kümme aastat, aga iga potitäis tuleb alati omamoodi maitsega: kord magusam, kord hapum, vürtsikam või mahedam. Tänavune jõulujook saab eriline, sest seda on maitsestatud nii kodupeenra andide kui Kambodža vürtsidega. “Sain Aasias käies tuttavaks väga toreda istanduseomaniku ja tema perega, võtsin sealt kaasa igasuguseid pipraid ja nüüd ma olen siis neid küpsetanud-keetnud igasugustesse asjadesse,” märgib Ebrok, kelle sõnutsi on idamaised vürtsid palju kangemad ja tugevama aroomi-maitsega kui siinsed. Nii saab kodukokk esivanemate tarkuse põhjal valminud joogile anda eksootilise maigu.