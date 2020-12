Ametid: tõbisena töölkäijad põhjustasid Pärnumaal koroonaviiruse leviku hüppelise kasvu

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami andmetel on tänase seisuga Pärnus ja Pärnumaal jälgimisel üle 220 COVID-positiivse, neist tööalase kontakti teel on haigestunud 59, lähikontaktseid on jälgimisel enam kui tuhat. Töökohas nakatunud inimesed on juba jõudnud nakatada oma lähedasi ja tuttavaid.

"Kui siiani oli töökohal nakatumiste arv madalal tasemel, siis nüüd on see tõusuteel. Inimesed jätkavad haigena tööl käimist ja ei pööra tähelepanu kergematele sümptomitele,“ ütles Juhkam. See on toonud kaasa nakkuse leviku töökohal ja nii mõnelgi juhul ettevõtte töö seiskumise. Praegu on nakkuskolded sees neljas Pärnumaa ettevõttes.

Lääne päästekeskuse ja Lääne regionaalse kriisikomisjoni juhi Heiki Soodla sõnul on oluline teha muudatused ettevõttes koheselt. "Mõistame, et tööandjale on keeruline töö ümberkorraldamine, kuid kui seda mitte teha, siis hiljem võib osutuda vajalikuks kogu ettevõtte töö peatamine. Hea on kehtestada kokkulepe, et kui töötaja tervis ei ole korras, siis isegi kergete sümptomite korral tuleb jääda koju," rääkis ta. Veel tuleb ettevõtjail muretseda töötajatele kaitsevahendid. "Eriti kaitstud peaksid olema firmade teenindustöötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku suure inimeste hulgaga,“ lisas Soodla.

Politsei on mures ka isolatsiooninõuete rikkumise pärast ja koos terviseametiga tehakse nakatunute, lähikontaktsete kontrollimisigi. Külastatakse ka suuremaid kaubakeskusi, maapoode ja kutsutakse üles maske kandma.