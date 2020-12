PTGd volikogu kõnepuldis esindanud Liis Kosenkranius märkis, et valitsuse ülesanne ei peaks olema suruda inimesi kitsale kutseõppele, vaid üha enam läheb hinda üldkeskharidus, mis laiendab silmaringi ja loob soodsa pinnase elukestvaks õppeks.

“Täiskasvanute gümnaasium pakub individuaalset õpet neile, kellele tavaline, suurkoolisüsteem ei sobi,” rääkis Kosenkranius. Just see vastandumine on praegusi täiskasvanute kooli õpilasi eelkõige heidutanud. Nad kaotavad oma armsa ja hubase kodu, kus tegeldakse iga õppija probleemidega eraldi. Suurkoolis aga pruugi enam nii minna.