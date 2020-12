Neli kooli ja lasteaed saavad siseterviseraja

Veebruaris said huvilised hääletada, milline panga kaasasutatud algatus pälvib 20 000 eurot lisaraha, et idee ellu viia. Kõige enam hääli kogus toona Eesti Terviseradade idee tuua poolesajasse kooli ja lasteaeda siserada.

Eesti Terviseradade tegevjuht Alo Lõoke märkis, et nii suur osavõtt tuli rõõmustava üllatusena. “Positiivne, et osalejad olid väga loomingulised liikumise olulisuse kajastamisel ja liikusid ohtralt ka loovtööde tegemise käigus. Selgelt tuli välja, et liikumine teeb rõõmsaks ja sobib lastele ja noortele hästi. Samasugust energiat hoides on võimalik küll kõik 60 minutit päevas liikuma saada. Laste ja noorte abiga saame terviseradade armastuse viia ka perekondadesse,” rääkis Lõoke.