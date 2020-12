Psühhoterapeut: “Viirus” meie koduseinte vahel

Pered, kes on isolatsioonis, lapsed distantsõppel ja/või täiskasvanud kodukontoris, on suurel määral ära lõigatud oma tavalisest sotsiaalsest keskkonnast. Peale selle lähenevad jõulud ja aastalõpp, mis ikka on tähendanud hulka pidusid, koosviibimisi, kuid seekord ära jäävad või toimuvad rangete reeglite ja piirangute saatel. Meie suhtlemise vajadus seevastu ei kao ju kuhugi, vaid kolib koduseinte vahele, mis tähendab, et pereliikmete suhtluskoormus kasvab.