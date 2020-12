Noored kunstnikud hiilgasid Kumu konkursil

Vana-Egiptuse teemalised ülesanded anti eri vanuseastmetele. Kui 1. klassi õpilased said teada, kes on Tutanhamon, ja joonistasid surimaske õpetaja Jana Suvega, siis neljandikud katsetasid sobivaid tehnikaid Svetlana Volkmanni juhendamisel.

Viiendikud said teada, mis on kartušš, ja kirjutasid hieroglüüfides oma nime ning kuuendikud kaunistasid ja voltisid kirstu, samuti said nad teada, mis on sarkofaag. Seitsmendikud kujutasid Egiptuse jumalaid ja kaheksandikel valmis autoportree Egiptuse poosis ja stiilis. Ülesandeid ja selgitusi jagas kunstiõpetaja Monika Vaher.