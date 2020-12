Pikad pühad tõstavad nakatumist koroonaviirusesse ilmselt veel, ent nagu ütleb Hollywoodi filmide klišee, on kõige pimedam enne koitu, kirjutab SEBi majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Samal ajal on Suurbritannia ja USA juba alustanud elanike vaktsineerimisega ja õige pea juhtub see Eestiski. See lubaks majandusel taas vabamalt hingata.