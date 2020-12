Kuusk annab toitu ja peavarju paljudele

Kuusk on moel või teisel olnud luubi all läbi aasta ja mitte vaid seetõttu, et ajakiri Eesti Loodus ta aasta puuks tituleeris, vaid ka seoses kevadel meedias lahvatanud üraskirüüste ootusega. Eesti Looduse juuninumbris tõdes OÜ Metsakorralduse Büroo juhataja Lembit Maamets, et kevadel vallandunud üraskirüüstepaanika oli koroonaviiruse puhangust ainest saanud infooperatsioon. “On ju iga peremehe loomulik kohustus hoolit­seda pidevalt oma metsa seisundi eest. Putukarüüste on kuusikute majandamisel tehtud vigade tagajärg, mitte põhjus iseenesest,’’ nentis Maamets.