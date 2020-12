Õige jõulutaat on parajalt kogukas ja meenutab muhedat vanaisa

Jõulutaadiks saamine käib tihtipeale üsna sarnaselt: esi­mesel korral tõmmatakse kuub selga, et enda pere või naabrite juurest läbi astuda. Just nõnda tegi algust tuntud kultuuritegelane Ado Kirsi. Päris esimest korda käis tema kinke viimas juba üsna noorena – see jääb mitmekümne aasta tagusesse aega. Siis küll ­sama vanadele naabrilastele ja ­pigem naljaga, ema punane hommikumantel seljas, rebasenahkne müts peas. Rohkem nagu mardisant, muigab Kirsi. Aga viidud need pakid said ja lõbu oli laialt nii andjal kui saajail.