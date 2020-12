Politsei eest pagenud maasturijuht on endiselt jooksus

Maastur sõitis mööda Mai tänavat Kesklinna suunas, pöörates seejärel randa. Sõit jätkus veepiiril piki rannariba Raeküla poole. Kui juht mõistis, et tal ei õnnestu politsei eest ära sõita, jättis ta auto maha ja jooksis minema. Politsei jätkas operatsiooni, et sõidukijuht tabada.

Mai elurajoonis elav pärnakas kirjeldas korrusmajade juures lahti rullunud sündmusi nii: “Täiesti segane autojuht, sõitis Mai 24 siseõuest läbi meeletu kiirusega, politseibuss kannul. Kui juba politseimärguannet eirab, siis olekski palju loota, et mõni keelumärk siseõuel teda takistaks. Õnneks läks õuel läks kõik hästi: ei jäänud talle teele ühtegi last ja tundub, et terveks jäid ka autod parklas.”