Instagrami @seepoleokei konto haldajana väidan, et pedofiilia on meie ühiskonnas levinud ja seda harrastavad nii pereisad, naabrimehed, kui teised tavalised inimesed meie kõrval. Nad näevad välja nagu teie või mina. Neil on tihti perekond ja nad ei ropenda kunagi.