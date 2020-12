Raekojas päädib aastalõpp klaverimuusikaga

Jaan Ots valdab ühtviisi hästi nii trompeti- kui klaverimängu ning astub sageli üles ka dirigendina. Ta on õppinud Eesti muusika- ja teatriakadeemias, Sibeliuse akadeemias Soomes ja Pariisi konservatooriumis. Tema kontserdi peateos, Pjotr Tšaikovski tosinast lühikesest karakterpalast koosnev klaveritsükkel “Aastaajad” op. 37a kandis algul prantsuskeelset pealkirja “Les Saisons”. Iga osa iseloomustab üht kalendrikuud aastast, arvestades mõistagi Venemaa geograafilist asendit ja kliimat.

Bernardil oli isegi visioon teose loomisprotsessi kohta: helilooja kirjutab iga kuu ühe pala mõjutatuna loodusest ja inimestest. Päriselt see ei teostunud, sest inspiratsioon külastas Tšaikovskit ebaregulaarselt ja miniatuurid valmisid kimbukestena 1875. aasta lõpul ja 1876. aasta kevadel. Hoolimata sellest võib “Aastaaegu” pidada romantismiaja programmilise klaverimuusika ikooniks ja sellisena on need lühikesed, kuid erakordse väljendusjõuga palad mõjutanud paljusid hilisemaid komponiste.