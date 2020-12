Esildiste põhjal aitasid tänavu silma paistnuid iseloomustada Kristel Ernits ja Eha Ristimets.

Pärnumaa omavalitsuste liidu aasta kultuuriauhinnad

Aasta üllataja – Ants Välimäe

Ants Välimäe. FOTO: Urmas Luik

Tähelepanelik kultuurihuviline on märganud, et Pärnumaa kultuurimaastikul figureerib uus tegelane: Ants Välimäe. Ta on uskumatult laia haardega ja nii palju ette võtnud juba selle lühikese ajaga. Kohalik kultuurirahvas on teda usaldanud ja ta omaks võtnud.

2018. aastal naasis kultuurikorraldaja Välimäe oma juurte juurde Pärnumaale. 2019. aasta suvel üllatas põneva kontserdipaigaga: toimus kontsert “Muulilumm” Pärnu muuli promenaadil, imelise vaatega merele ja jõele. Kontsert toodi publikuni lihtsate vahenditega, see oli pretensioonitu ja lihtne, sundimatus õhkkonnas, üllatades heas mõttes.

2019. suve lõpul hakati rääkima suurprojektist “Pärnumaa juubelilaulupidu”, mille korraldusmeeskonna juhiks kutsuti Ants Välimäe. Nüüdseks on ta jõudnud koostööd teha paljude meie tuntud kultuuritegelastega. Küll on nähtud tema panust Nooruse maja suvekontserdi heaks, küll traditsioonilise jõulukontserdi korraldamisel Välimäe lapsepõlvekodu lähedal Koonga mail Pikaveres. Tänavusuvine Seljametsa karjäärikontsert üllatas samuti kohavalikuga. Seal esines Välimäe oma laulude, tütre Haldi ja sõber Andrisega – uus äge paik musitseerimiseks jällegi välja pakutud.

Välimäed oleme näinud eri rollides: Endla teatri lavastuses “Ihu paradiis” oli ta Kutsar, Koidula muuseumi õuel kehastas laulupeole minevat talunikku, jõuluajal mängis päkapikk Jussi Korstna talus, tema kuulutas välja hansapäevad, esines Tõstamaa vallapäevadel. Seljametsa muuseumis on Välimäe lühikese ajaga üllitanud kaks rändnäitust Paikuse kandist pärit tuntud tegelastest: meditsiiniprofessor Mihkel Kasest ja helilooja Mihkel Lüdigist.

Välimäe on jäänud kõrva suurepärase sõnaseadmisoskusega. Tema tekste on vaja läinud nii omavalitsuste aastapäevadel kui kultuurisündmuste juhtimisel. Eelmise ja selle aasta Pärnu linna advendisündmuse peakorraldajana toimetas taas Välimäe.

Aasta noor kultuuritöötaja – Kinne-Riin Reest

Kinne-Riin Reest. FOTO: Erakogu

Kinne-Riin Reest on Saarde valla kultuurielu püüdnud mitmekülgsemaks muuta aasta jagu. Ta alustas mullu novembris Kilingi-Nõmme klubi kunstilise juhina ja tänavu jaanuaris sai temast klubi juhataja. Heitlikest oludest hoolimata on ta jätkuvalt pühendunud, kirglik ja teotahteline, et luua klubist paik, kus noortelgi jagub tegevust, juba on tööd alustanud valguskujunduse ring ja alanud muusikali proovid.

Kui paluda Kinne-Riinu peale mõelda, meenuvad tema kolleegidele kohe villaste sokkide sahin ning soojus ja sõbralikkus, millega ta on kavandanud ja teoks teinud eriilmelisi üritusi. Ta on rõõmsameelne, kohusetundlik, laia silmaringiga, hooliv ja tegus juht, kes teeb oma tööd suure armastusega. Ta oskab luua enda ümber koostöövõrgustiku, kus kõik asjaosalised on motiveeritud. Koostöö Kinne-Riinuga laabub, sest ettevalmistus on detailne ja vastutus jagatud. Sellegipoolest, kui peaks ilmnema takistusi, oskab ta kiiresti leida lahenduse.