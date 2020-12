Viirus pani golfiväljakutele majandusliku põntsu

“Nagu kogu muu turismisektor ei saa me erilistest tuludest rääkida,” nentis Valgeranna väljaku juhatuse liige Vahur Tamm, kelle andmeil moodustavad välismängijad nende klientidest 70 protsenti. “Turiste oli tavalisest märksa vähem, soomlasi lausa 50 protsendi võrra. Kui banaalselt öelda, siis nemad on need, kes väljakut ülal peavad ja raha sisse toovad.”