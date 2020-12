Uisuväljak on lekkekahtluse tõttu paar tundi suletud

Uisuväljak on paar tundi suletud.

Täna hommikul teatas Pärnu Lastestaadioni uisuväljaku meeskond, et tekkinud on leke, mistõttu liuväli suleti külastajatele. Ent kohapeal selgus, et lekkekahtlus ei saanud kinnitust, töömehed ei leidnud riket. Sellegipoolest võtab külmaine tagasipumpamine paar tundi aega ja seni ei pääse jääle liuglema.