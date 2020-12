"Miks Daugavpilsi?", imestas töökaaslane. "Niiviisi sa lähed ju ringi, kui Eestisse tahad jõuda. Pealegi on sul auto triiki vaktsiini täis. Mida sa tiirutad niisama mööda Euroopat?", jätkas kolleeg. "Ringi jah, aga minu vanaonu elab Daugavpilsis. Ma pole tükk aega teda näinud. Praegu on just paras hetk sipsti läbi hüpata," selgitas Leopold.