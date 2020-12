Põhjamaine, veidi kaamoslik ja melanhoolne lavastus läheb järk-järgult hoogsamaks, tegelased on parasjagu veidrusteni liialdatud ja, mis kõige tähtsam, ­kogu lugu on nii lastele kui ka vanematele päris põnev vaadata.

Lavastuse aluseks võetud Hannu Mäkelä “Härra Huu” raamatusari on Soomes väga populaarne ja just see tegelane – väike mustas mantlis mees, kes eraklikult metsas elab ning kelle töö on kummitada ja lapsi hirmutada – inspireeris lavastaja Ingomar Vihmarit, kes neid raamatuid aastaid tagasi oma pojale ette luges. Kummalised tegelased ja naljakad juhtumised on raamatus leidlikult, vaimukalt, samal ajal nukralt-humoorikalt edasi antud, lavastus on püüdnud sama tooni tabada.