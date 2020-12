Omavalitsused saavad koolide ülalpidamiseks tänavusest rohkem raha

Riigihalduse ministri Anneli Oti kinnitusel on haridustoetused võrreldes 2020. aastaga suurenenud ligi neli miljonit eurot. “Omavalitsused saavad hariduskuludeks toetust õpilaste arvu järgi ja toetuse suurendamise vajadus on tingitud just kasvanud õpilaste arvust üldhariduskoolides,” selgitas Ott.