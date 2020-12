Kultuurkapital premeerib veel kahte Pärnumaa inimest

Paldrok on aastal 2020 olnud väga loominguline ja produktiivne. Ta võitis Fenno-Ugria rahvusvahelise euromündi konkursi ja tema kujundusega münt tuleb käibele kogus Euroopa. Paldrokil on selle aasta jooksul olnud mitu isikunäitust, rahvusvahelistel tegevuskunstifestivalidel osalemise kõrval on ta neid ka ise korraldanud. Pärnu mastaapseist IN Graafika ja Diverse Universe’i festivalist võttis hoolimata pandeemiast osa arvukalt rahvusvahelisi esinejaid.