Uute nakatunute protsent kasvas järsult

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 344,6 – tegemist on seni kõrgeima nakatumismääraga kodumaakonnas.

Pärnu haiglas viibib 17 koroonapatsienti, kellest kaks on juhitaval hingamisel. Eile pääses ravilast koju kolm patsienti, lisandus üks COVID-19-haige.

Kokku on Pärnumaal sel aastal võetud 30 311 proovi, millest positiivseks osutus 891 ehk kolm protsenti.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1300 inimese, kellest 378 on nakatunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 600,8.

Hommikuse seisuga viibib Eesti haiglates 393 COVID-19-patsienti. Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunut – 83aastane naine ning 51- ja 86aastane mees. Kokku on Eestis surnud 229 koroonaviirusega nakatunud inimest.

COVID-19 vastu on vaktsineeritud ligi 2000 eestimaalast

COVID-19-vaktsiini on pühapäevast alates saanud 1907 inimest. Vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt. Samuti aitab vaktsineerimine ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.