Pärnu Postimees on Häädemeeste vallas Jaagupis asuvast väikesadamast kirjutanud aastate jooksul palju. Põhjalikumalt viimati sel suvel, kui kõik asjaosalised pidid tõdema, et sadade tuhandete toetuseurode, aga ka kohalike kalameeste raha eest ehitatud sadam on poolik ja viimase viie aasta jooksul olnud mitmel põhjusel pea kasutuskõlbmatu. Aga sedagi, et mitte keegi ei tea, mis täpselt sellest edasi saab.