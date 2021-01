Lux Express vähendab ajutiselt reiside arvu

Kõik Lux Expressi tavapärased kaugbussiliinid jäävad endiselt toimima, kuid aprilli lõpuni peatatakse ajutiselt need reisid, mille täitumus on kõige madalam. Ajutiselt võetakse liinilt maha umbes 20 protsenti kaugbussidest, mis tähendab, et Lux Expressi sihtkohtade vahel säilib igapäevane bussiühendus.