Möödunud nädal oli looduses võrdlemisi vaikne, kuid veidi elavam kui mõni nädal tagasi. Seljataha on ju jäänud talvine pööripäev ja nõnda võib märgata, et päevad on vaikselt, minuthaaval pikenema hakanud. Enam märkab valge aja lisandumist küll jaanuari lõpus ja veebruaris, kuid praegugi on hea teada, et novembri- ja jõulukuu hallus meid niipea ei rusu.