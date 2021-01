Ta kirjutas: “Seadused sätestavad, mida sa tohid teha ja mida mitte, aga need ei ütle, mida sa peaksid tegema. See on eetika valdkond. Hea ühiskond on säärane, kus kehtib üldine arusaam selles, mis on inimsuhetes õige ja sünnis. Läänemaailmas on veel küllalt kristlikku mõtlemist alles jäänud, et kindlustada üksmeel selles, mis on hea või halb, kuid nooremad põlvkonnad nagu teie oma, hakkavad välja töötama oma enda juhiseid, mida levitatakse sotsiaalmeedias – arengusuund, mis võib kaasa tuua relativismi ja hajuva ühiskonna, kus eri rühmad taotlevad eri väärtusi ja prioriteete.”