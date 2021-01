“Ma loodan ja usun, et Tacchini ja Bartiga koos treenides on iga treening väikene võistlus. Maailma teise ja kolmanda mehega rinnutsi minek on kahtlemata raske ülesanne, milles ma näen võimalust eliittasemele tõusta,” rääkis Karlson lähiaja treeninguplaanidest. “Läinud aasta näitas, et olen eliidile jõudnud väga lähedale: ühekanuul jäi 1000 meetris juuksekarva jagu medalisõitu pääsemisest puudu. Oma nõrgimaks küljeks peangi vaimset valmisolekut sõidus liidrirolli kanda, seda on mul võimalik nüüd meistritega koos harjutada. Füüsiliselt olime Carloga kui kaksikvennad, loodetavasti läksid minu treeningud novembris ja detsembris täkkesse ja mul füüsise poolest eelis.”