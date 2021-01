Suurema osalejaskonna kaasamiseks muudetakse kahe silla ürituste raames toimuv noortejooks meelelahutuslikuks õhtujooksuks, millel vanuse ülempiiri pole.

Samuti laiendatakse virtuaaljooksudel osalemise võimalusi, sest eelmine aasta näitas, et see formaat tõi spordiradadele palju uusi liikumisharrastajaid.

Sarja avaüritusena toimub aprillis Häädemeeste vallas Rannametsas luitejooks, mis on klassikalistest rahvajooksudest Eestis ainus, mille kavva kuuluvad 8,3 kilomeetri jooks ja kõnd ning uuendusena 5,4 kilomeetri jooks või kõnd koeraga.

„Eestis on virtuaalne cani-kross kavas esimest korda,” ütles korraldustiimi juht Vahur Mäe. „Mujal maailams on see populaarseks osutunud. Liikumisvajadus ei ole ainult inimestel, vaid koertelgi.”

Juunis kõlab Torist Pärnusse kulgeva võidupüha maratoni stardipauk. Peale klassikalisele maratoni on kavas Paikuselt lähte saav poolmaraton ja Pärnu suvejooks ning suvepealinnas Iseseisvuse väljakul toimuvad lastejooksud.

Selgi korral saab sõltumata asukohast läbida maratoni ja poolmaratoni kahe nädala jooksul virtuaalsena. Nüüd osutub kuninglik maraton jõukohaseks ilmselt igaühele, kuna 42 kilomeetrit tohib läbida eri jooksuotsi liites ehk joosta iga päev seni, kuni kokku tuleb maratoni jagu kilomeetreid.

Valikus on virtuaalne õhtujookski ja eri distantsidel kahe silla jooks: klassikalise kümne kilomeetri kõrval toimub poolmaraton, mida tohib läbida eri distantse liites. Peaasi, et korraldaja antud ajavahemikus tuleb kokku nõutud maa.

Kolmikürituse lõpetab oktoobris Pärnu rannajooks, kus on kavas kümne ja viie kilomeetri distants, mida saab läbida nii joostes kui kõndides. Niisamuti saavad kaasa lüüa pere nooremad, sest programmi kuuluvad lastejooksudki. Nagu ülejäänud kolmiksarja üritustel lubab virtuaaljooks läbida meelepärase maa endale sobival ajal, viisil ja kohas.

Uue algatusena pakub Kahe Silla klubi pakub jooksmise-käimise kõrval alternatiivset liikumisvõimalust virtuaalsel Pärnu rattasõidul, mis toimub kahe nädala jooksul maikuu teises pooles. Distantsivalikus on 25, 50 ja 100 kilomeetrit.

„Küsisime oma virtuaaljooksudel osalejatelt, kas nad tuleksid sellisele rattasõidule. Tagasiside oli julgustav ja sõnum selge: tehke ära! Nüüd proovimegi midagi uut, sest rattasõpru on väga palju ja virtuaalseid rattasõite napib,” rääkis Mäe.

Ehkki klubi soovib kõik kolmikürituse jooksud päriselt teha, on mullu olude sunnil veebi kolinud jooksud osutunud Mäe kinnitusel üle ootuste populaarseks. Sestap on Kahe Silla klubigi lisanud need oma programmi.

„Virtuaaljooksudel on oma selge sihtrühm ja need on toonud liikuma neid, kes jooksuvõistlustel pole enne osalenud. Huvilisi on märkimisväärselt palju,” tõdes Mäe.

Korraldusmeeskonna juhi sõnutsi ei saa viiruse leviku ega selle tõkestamise piirangute ulatust ennustada, ent praeguse seisuga loodetakse kõik jooksud korraldada nii nagu enne koroonakriisi. „Jooksud toimuvad värskes õhus ja inimesi saab hajutada,” ütles ta. „Loodame, et viirus hakkab millalgi taanduma.”