Teatrijuht Roland Leesmendi sõnutsi pani möödunud aasta proovile teatrirahva kohanemisvõime. „Võin aga kiita kollektiivi, käsi südamel: kõik etenduste aegade, lavastuste prooviperioodide, igapäevase tööplaani ja puhkuse muudatused on vastu võetud mõistvalt,” märkis Leesment. “Ka meie publik on olnud ääretult vastutulelik, arusaav ja toetav.”

Et etendustegevus oli eriolukorra tõttu märtsi keskpaigast juuli alguseni peatatud, on teatri publikunumbrid märgatavalt väiksemad kui eelmistel aastatel. Nakatumisoht muutis inimesed kartlikuks ja külastatavus langes ka ajal, mil teater avatud oli. Nii andis teater mullu 259 etendust, mida külastati 56 538 korda. Seda on tunamulluga võrreldes 67 etendust ja 35 351 külastust vähem. 40 teatribussireisistki võttis osa kaks korda vähem huvilisi kui üle-eelmisel aastal ehk 2000 inimest.