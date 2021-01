Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula tõdeb, et seni pole koroonavaktsiini puhul märkimisväärseid kõrvalnähte ilmnenud, ja selgitab põhjalikult kaitse­süstimise protsessi. FOTO: Mailiis Ollino

Riiklikud vaktsineerimisprogrammid on üks “süüdlasi” selles, et inimesed elavad kauem, rahvastik vananeb, maakera on ülerahvastatud, ressursipuuduses ja seepärast pandeemiate suhtes kergesti haavatav. Peale selle soojeneb kliima ja möllavad sõjad.