Politsei palub abi rehvilõhkuja tuvastamisel

Viimasel ajal on Pärnus ja Sindis politseile teada antud kokku viiest juhtumist, mille puhul on alust arvata, et autode rehvid on tahtlikult läbi torgatud. Kõikide nende osas on politsei asjaolude ja toimepanijate väljaselgitamiseks alustanud väärteomenetlust.