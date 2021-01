Kuna aasta uus, siis alustaks kiitusega. Vilkuvad ülekäigurajad. Neid on Pärnu linnapildis kenasti. Siinkohal tänan (sic!) linnavalitsust, et nad minu ja Reformierakonna mõtte ja lubaduse täitmiseks võtsid. Mõistagi ei tohi vilkumist pimesi uskuda või mõelda, et kui ei vilgu, anna minna. Aga saab paremini, mistõttu juhin tähelepanu ohtlikele liikluslahendustele kolmes kohas.