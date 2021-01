Muu hulgas esilinastub Soosaarest endast valminud tuttuus dokk “Mees Manijast”, mille autor­ on Raimo Jõerand.

Soosaar tunnistas, et ei tea isegi oma filmide täpset arvu, aga eelmainitud valik on ainult jäämäe tipp. Oma kaheks kõige olulisemaks arvab ta nende seast mängufilmi “Jõulud Vigalas” ja doki “Isa, poeg ja püha Toorum” handi šamaani perest, mis on pälvinud ka kõige kõrgemad preemiad Pariisis ja San Franciscos.