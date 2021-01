​Kriis on ehedalt näidanud, et tehnoloogial saab olla senisest märksa suurem roll ettevõtete ja asutuste riskijuhtimises. Kuna inimkontaktid on koroonakriisis number üks terviserisk, võimaldavad automatiseerimine, digitaalne maailm ja virtuaalkanalid tegevust jätkata. Selles kriisis on digioskuste arendamise vajadus inimestele päriselt kohale jõudnud.