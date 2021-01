Kalmar Automotive’i nime kandva töökoja omanik on taanlane, kunagine võidusõitja ja sõiduinstruktor Jan Kalmar. Suvepealinna ja Audru ringrajale sattus ta kuus-seitse aastat tagasi Porsche üritusel. “Ma armusin sellesse kohta ja teadsin, et tulen kunagi siia tagasi,” märkis Kalmar. “Ringrada on väga hästi juhitud ja mulle meeldib, et piirkonnas on heade oskustega käsitöölised, mitte lihtsalt varuosade vahetajad.”